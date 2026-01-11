Celebrarán el Mes de los humedales en SCLC

A dos años de que los humedales de montaña de María Eugenia y La Kisst se hayan decretado como Área Natural Protegida (ANP) de carácter federal, y cercano al día mundial de los humedales, celebrado el 2 febrero, San Cristóbal de Las Casas festejará el mes de los humedales con distintas actividades.

El pasado 8 de enero se llevó a cabo el segundo aniversario del decreto, publicado en el diario oficial de la nación donde se reconocieron las 215 hectáreas de los humedales de María Eugenia y La Kisst. Al respecto, el cuarto regidor, Fidel Kalax indicó que la función del municipio es evitar que la cantidad de humedales disminuya.

Como parte de la celebración se realizará el primer Safari fotográfico, que buscara generar un portafolio visual del área de conservación, así como de la flora y fauna, en la que se cuentan especies endémicas como algunas otras que llegan por procesos migratorios y descienden en la región de los humedales de montaña. La convocatoria estará abierta para fotógrafos profesiones y amateurs.

Del mismo modo, el 30 de enero se dará el banderazo de la limpieza del lirio acuático, una planta invasora con alta reproducción y que consume una alta cantidad de agua.

Fidel Kalax indicó que esta planta no ayuda a una ciudad que, según informó el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam), entrará en una etapa de menos agua. La limpieza se realizará en el polígono de La Kisst y se hará en coordinación con la dirección de Ecología Municipal.

Entre enero y febrero, el cuarto regidor dijo que se entregarán mapas físicos de Área Natural Protegida (ANP) a distintas dependencias tanto de nivel municipal, estatal y federal, esto, señaló, con el objetivo de “no tener excusa de no conocer los polígonos y no permitir invasiones, rellenos y actividades que puedan lacerar la salud de los humedales de montaña”.