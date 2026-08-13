Celebrarán quinto Festival del Mar y la Tortuga

Con la finalidad de concientizar a la población local y visitantes sobre la importancia de cuidar el ecosistema marino, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) invitó al quinto Festival del Mar y la Tortuga, que se llevará a cabo los próximos 21 y 22 de agosto en el Santuario Playa Puerto Arista, ubicado en el municipio de Tonalá.

“Puerto Arista es un destino turístico muy conocido a nivel nacional e internacional, también un Área Natural Protegida con un decreto de Santuario, específicamente para la protección y conservación de las tortugas marinas, en este caso, de la tortuga golfina, que es la especie que más llega a anidar en este sitio”, explicó Roberto Escalante López, director del santuario, durante la conferencia de prensa.

El especialista expuso que el evento tiene como objetivo central sensibilizar tanto a los pobladores como a los visitantes sobre la importancia de la conservación del ecosistema y las especies.

Actividades para las familias

El programa del festival, que se desarrollará en el denominado Callejón Principal de la Tortuga, incluye una variada agenda de actividades artísticas, culturales y ambientales.

El viernes 21 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, darán inicio las actividades con el tradicional Concurso de Castillos de Arena, con premiación a los tres primeros lugares.

Como parte de los atractivos del evento, se llevará a cabo el 21 de agosto, un concurso de muestra gastronómica con premios en efectivo a las 11 de la mañana, con premios para los tres primeros lugares, dos mil pesos para al primer lugar, mil para el segundo y 500 para el tercero.

A las 4 de la tarde será la ceremonia oficial, que incluirá una muestra gastronómica a cargo de los restauranteros de la zona. El cierre del día lo hará la agrupación de rock Blutmond.

El sábado 22 de agosto, las actividades continuarán con talleres, actividades culturales, y la realización de un taller; previo al cierre a las 3 de la tarde, habrá ritmo con el grupo de salsa Son Relleno.