Celulares tendrán nuevas reglas para su uso en escuelas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 09/09/26, mediante el cual establece condiciones para el uso responsable y seguro de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y otros equipos electrónicos personales en escuelas públicas y particulares. Esta aplicación alcanzará a los planteles educativos de Chiapas, donde desde años atrás ya existían disposiciones y medidas internas para limitar su uso.

El acuerdo entrará en vigor el 3 de noviembre y contempla disposiciones diferenciadas de acuerdo con el nivel educativo.

Restricción en distintos niveles

Para educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, la nueva disposición establece la restricción del uso de celulares, dispositivos inteligentes y equipos electrónicos durante la jornada escolar.

El uso únicamente estará permitido cuando exista una finalidad educativa previamente programada y bajo orientación docente.

También contempla excepciones por emergencias personales, motivos de salud, discapacidad, accesibilidad, inclusión o necesidades particulares y extraordinarias de las comunidades escolares.

Reglas propias

Para bachillerato y otros servicios de educación media superior, el acuerdo no establece una prohibición absoluta.

En su lugar, cada institución deberá construir sus propias reglas mediante un proceso de consulta y diálogo con su comunidad educativa.

Entre las opciones contempladas se encuentra guardar los teléfonos en espacios designados por el plantel, permitir su utilización únicamente en horarios y áreas determinadas, suspender completamente su uso durante la jornada o establecer días específicos para emplearlos como herramientas de aprendizaje.

En todos los casos deberán mantenerse las excepciones relacionadas con emergencias, salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión.

Armonizar sus disposiciones

Aunque en Chiapas el uso de celulares en escuelas ya ha sido objeto de restricciones y reglas internas, la nueva disposición federal establece ahora un marco nacional que deberá incorporarse a las condiciones particulares de cada entidad.

Un protocolo de la Secretaría de Educación estatal ya abordaba desde antes la problemática relacionada con la presencia de celulares y redes sociales en los espacios educativos, aunque advertía que una prohibición absoluta también podía limitar oportunidades para desarrollar habilidades digitales.

El nuevo acuerdo señaló que las autoridades educativas estatales deberán adoptar las medidas necesarias para su aplicación y podrán realizar ajustes de acuerdo con el contexto de cada entidad.