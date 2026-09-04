Celulares, “un hogar” durante las migraciones

Para las personas migrantes, los celulares móviles se han convertido en “pequeños hogares”, así lo expresó Carmen Fernández Casanueva, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), quien explicó que estos aparatos les permiten mantener los vínculos familiares a lo largo de la ruta con mucho más facilidad.

Durante el encuentro “Pueblos y fronteras” 2026, desarrollado en el Cimsur UNAM, Fernández Casanueva agregó que los teléfonos móviles también contribuyen a comprender el espacio durante los tiempos prolongados de espera forzada que se han presentado en los últimos años.

Coordinación

Los celulares, dijo, también ayudan a la coordinación de los grupos de migrantes, quienes han optado por realizar grandes caravanas visibles desde 2016. “El celular es un herramienta precaria, pero es importante porque crea el sentido de conexión con algo que sí pueden controlar en medio del caos cambiante”, señaló la académica.

Sin embargo, el uso de estos aparatos también implican un gasto para las personas en situación de movilidad. Al respecto, Fernández Casanueva mencionó el caso de una madre migrante con cinco hijos, quien pasaba grandes periodos del día cerca de una tienda de autoservicio donde encontraba wifi.

Pese a que la investigación de Carmen Fernández se realizó en 2022, subrayó que siguen existiendo desplazamientos hacia la Ciudad de México, Monterrey y la península de Yucatán, donde hay esperanza de encontrar mejores condiciones de vida.