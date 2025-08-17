Censo de programa Vive saludable se acaba en septiembre

“Chiapas hoy ocupa el primer lugar de avance en la estrategia del programa nacional Vive saludable, vive feliz, que se trata de censar a todos los niños de todas las escuelas, y a pesar de que el estado tiene la tercer matricula más grande del país, hoy día es la entidad que más resultados le está entregando a la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Lo anterior lo señaló el secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano Ayala. Vive saludable, vive feliz, es un programa que promueve una medida preventiva en la salud pública, en razón de que el sistema de Salud, en un futuro, ya no se enfoque en atender enfermedades, sino en la prevención desde las infancias, desde las aulas; por eso con esta estrategia se trata de generar una conciencia de comunidad.

Agregó que se busca que los padres y madres de familia, docentes, niños y niñas se unan a la generación de un estilo de vida saludable para evitar la hipertensión, diabetes, obesidad, problemas de la vista.

Para el ciclo escolar 2025-2026 tienen la meta de terminar el recorrido para el mes de septiembre. Hizo un amplio reconocimiento a las y los maestros, papás, mamás, directivos, brigadistas, que se han sumado en esta labor maratónica llegando a las comunidades más lejanas.

“La encomienda es que en este septiembre lleguemos si no al cien por ciento, porque es muy difícil ya que también hay escuelas que deciden no participar, sí al grado máximo de cobertura que se pueda”.