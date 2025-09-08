Centro de Derechos Humanos celebra su segundo aniversario

El Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra, con sede en el municipio de Rayón, afirmó que en la región norte y en otras partes de Chiapas “no deja de haber proyectos y megaproyectos que amenazan con continuar con la manipulación, la prostitución y la destrucción de la hermana madre tierra, como autopistas, ampliación de carreteras, parques turísticos, etcétera, sin tomar realmente en cuenta el parecer de las comunidades”.

Sostuvo que “el cáncer de la criminalidad ha llegado a la médula de los territorios y por ello estamos frente al fenómeno de la erosión de los saberes ancestrales y la sagrada espiritualidad de los pueblos originarios”.

El organismo celebró su segundo aniversario con acto realizado este sábado en Rayón, en el que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presentó su informó titulado Chiapas en la espiral de la violencia armada y criminal, presentado por primera vez en marzo pasado.

Después de la presentación del documento de Frayba, el Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra dio a conocer un pronunciamiento en el que recordó que el 20 de octubre del año pasado “fue violado el sagrado derecho a la vida de nuestro profeta, defensor de derechos humanos y sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez”.

Su asesinato, agregó, “es una muestra clara del complot criminal de la ya mencionada triada a la que estorbaba la persona, la voz, el ministerio de Marcelo. Y después de su asesinato, le siguen manchando con sus sucios pronunciamientos y con su mediocre sentencia”.

Afirmó que “la aniquilación de Marcelo viene a lograr lo que sus asesinos querían: desinstalar momentáneamente los procesos que él acompañaba, silenciar la voz del que clamaba justicia, verdad y paz; infundir miedo en toda aquella, a todo aquel que intente seguir sus pasos. No es casualidad que la intimidación, las amenazas y los incidentes de seguridad en contra de defensoras y defensores de derechos humanos han ido en aumento”.

Finalmente, exigió el “esclarecimiento real y apegado a la verdad y la justicia del asesinato de Marcelo Pérez; no a los megaproyectos que aniquilan la unidad de los pueblos, destruyen la hermana madre tierra y son para unos cuantos”.