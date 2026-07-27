Centro Histórico, un espacio incluyente

Como parte del programa Sancris Inclusivo, se realizó un recorrido de trabajo por el Centro Histórico de San Cristóbal de Las Casas para impulsar acciones que fortalezcan la movilidad universal.

En la actividad participaron representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Turismo (Sectur) del estado, el Comité o Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) y el Centro Cultural de Los Altos de Chiapas.

Durante la visita se destacó que una infraestructura accesible beneficia no solo a las personas con discapacidad o movilidad reducida, sino a toda la población, al brindar mayor seguridad y facilitar el acceso a espacios públicos, comercios y sitios de interés, fortaleciendo además la actividad turística y el desarrollo económico del municipio.

Las instituciones participantes coincidieron en la importancia de mantener un trabajo coordinado para consolidar proyectos que hagan del Centro Histórico un espacio más incluyente, respetando su valor patrimonial.

Inspección

Como parte de estas acciones, personal del Instituto realizó una inspección técnica en los puntos donde se proyecta la construcción de una primera etapa de 11 rampas de accesibilidad.