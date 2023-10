Centro Hospitalario estará listo en 2024

El director general del Instituto de Servicios y Seguridad Social para Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno, informó sobre la finalización de los trabajos del Centro Hospitalario de Palenque para abril de 2024, por lo que desde ahora anunciaron que habrá una convocatoria para cubrir plazas del personal médico, este próximo mes de noviembre.

El director, en su séptima visita a la construcción de dicha unidad médica, subrayó el avance del nosocomio de 20 camas.

“Prácticamente hemos terminado todo, empezamos a ver el tema del piso y la adquisición de equipo, para después iniciar con la recopilación de personal”, señaló.

Zenteno consideró que para marzo de 2024 se estará finalizando el Centro Hospitalario; ya incluida la capacitación hacia el personal y la operación del equipo. Hasta abril de ese mismo año iniciará operaciones.

“Además, esta clínica beneficiará a derechohabientes de Yajalón, Salto de Agua, Ocosingo y algunos municipios de Tabasco”, consideró.

El director informó de la inversión de 510 millones de pesos para la construcción del Centro Hospitalario, beneficiando a unos 48 mil beneficiarios del ISSSTE, así como a la población en general.

Zenteno también resaltó el equipamiento y personal que se encontrará en dicho espacio, ya que se ubicarían especialistas en impactos cerebrales y del corazón; los pacientes antes tenían que ir a la Ciudad de México u otras regiones para ser atendidos.

“Hoy en día, la población de Palenque ya no tendrá que realizar estos gastos de inversión para trasladarse a la Ciudad de México. Esa es la instrucción del presidente de México, que la clínica tenga este equipamiento de [alta] tecnología para evitar que la gente no se quede, para atenderse aquí, y no ir a Villahermosa”, destacó.

El dirigente recalcó el cambio en el modelo de inversión, porque antes todo se hacía en asociación público-privada, pero hoy se realiza con recursos propios de la institución.