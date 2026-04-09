Centros laborales, incompatibles con la crianza

Como parte del seminario institucional “¿Cómo construimos pactos no patriarcales?”, celebrado en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), la socióloga Luisa Mendoza Ramírez, académica de la FES Aragón de la UNAM, narró las dificultades de realizar un parto con partera en una zona urbana.

Recordó que cuando se embarazó durante su doctorado, buscó tener un parto medicalizado, por lo que buscó una partera para que la acompañara en el proceso.

Sin embargo, dijo que las mayores complicaciones vinieron pos parto, durante la crianza, cuando tuvo que desmontar ideas patriarcales preconcebidas como aquel que dicta que “la mamá puede sola, y de si no estás con tu hija al pie del cañón, eres mala madre”, explicó.

Al respecto, mencionó que la crianza siempre se da en colectivo.

“No es en solitario y privado, el cuidado es colectivo y es público porque esas personitas que tenemos un instante siempre están en el espacio público”.

Entre la academia y los cuidados

Actualmente, la socióloga lleva un grupo de investigación conformado por mujeres en donde analizan cómo las poblaciones femeninas en las periferias son propensas a contraer deudas que las llevan a la pobreza.

Durante su experiencia como madre e investigadora, dijo, descubrió que los centros de trabajo no son compatibles con la crianza, esto porque aún no se cuentan con jornadas laborales que permitan el suficiente tiempo libre.

Por lo mismo, en su grupo de investigación no sólo se permite la ausencia por razones de cuidado, ya que muchas de las participantes cuidan a hijos o adultos mayores, sino que también se abren espacios para discutir asuntos personales.