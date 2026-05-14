Centros Libre transforman la vida: fiscal general

Al acompañar al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en su gira de trabajo por el Soconusco, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó la prioridad que este gobierno humanista brinda a la agenda en favor de las niñas, adolescentes y mujeres, mediante acciones, programas y reformas a la ley que están transformando vidas.

Espacios seguros

En la inauguración de los Centros LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim), puestos en marcha en los municipios de Tuxtla Chico y Cacahoatán, Llaven Abarca subrayó los esfuerzos coordinados con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario chiapaneco, con el objetivo de que en Chiapas ninguna niña, adolescente o mujer sea violentada y sus derechos sean garantizados.

“Esta puerta se abre hoy para que sean escuchadas, orientadas, denuncien y actuemos en consecuencia, con el objetivo de que los violentadores entiendan que su único camino es enfrentar la justicia con contundencia y Cero Impunidad”, afirmó.

Reformas

Además, abordó tres reformas que se han hecho realidad con la llegada del gobernador, como son el delito de cohabitación forzada para que todas aquellas personas que obliguen, induzcan o propicien que una niña viva en esta situación, enfrenten a la justicia; la interrupción del embarazo en víctimas de abuso o violación sexual, para evitar que recurran a prácticas clandestinas que ponen en riesgo su vida; y el fortalecimiento de las sanciones para que los feminicidas alcancen hasta 100 años de cárcel.

Cabe mencionar que, como parte de esta gira, Jorge Llaven participó en la Mesa de Paz encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez desde Tapachula, para reforzar las acciones por la seguridad de la región Soconusco y de toda la entidad. Asimismo, acompañó al titular del Ejecutivo estatal en la entrega de apoyos del programa Producción de Café con Humanismo.