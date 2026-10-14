Cerca de 12 mil toneladas de azúcar enviadas a EE.UU.

Por lo menos 12 mil toneladas de azúcar chiapaneca están siendo enviadas a Estados Unidos en las últimas horas por la vía marítima, con lo que suman 87 mil en lo que va del año.

A Puerto Chiapas arribó el buque M/V Pena Med para proceder a realizar la carga del endulzante a granel, que son exportadas por la empresa del Grupo Porres del ingenio azucarero Belisario Domínguez, con sede en Huixtla.

Estos envíos permiten fortalecer el comercio exterior de la entidad, estableció la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) al precisar que la carga tendrá como destino final el puerto de Crockett, California, tal como ha ocurrido con los otros cuatro anteriores.

Reforzamiento

Estableció que se ha reforzado la capacidad operativa como plataforma logística para las exportaciones desde la frontera sur del país, con lo cual también se impulsan a las cadenas de suministro y el desarrollo económico regional.

De acuerdo con la Asipona, los anteriores envíos han sido dos de 15 mil toneladas, otra de 20 mil y una más de 25 mil, a las que se suman las 12 mil actuales, dando un total de 87 mil en el periodo.

En la región del Soconusco se cultivan unas 18 mil hectáreas de caña de azúcar, mismas que se procesan en el ingenio de Huixtla, el cual comercializa gran parte de su producción en el mercado de Estados Unidos.