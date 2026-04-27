Cerca de 150 fraccionamientos sin servicios básicos

Una histórica complicidad entre gobiernos estatales y municipales generó que unos 150 fraccionamientos en Chiapas estén construidos fuera de los núcleos poblacionales, con carencia de servicios básicos y violación a Derechos Humanos a una vida digna, coincidieron Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en México y el investigador Enoc Salazar, coordinador de la Red de Monitoreo Urbano en Chiapas.

El investigador, autor del título: El Desarrollo Anárquico en el Sureste de México, explicó que la regulación sobre dónde y cómo construir fraccionamientos corresponde a los gobiernos municipales y estatales, basándose en leyes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, pero además en las condiciones geográficas y de riesgo en las regiones.

Por ello urge garantizar que, en lo sucesivo, las casas de interés social solo se construyan dentro de los núcleos urbanos.

Tema históricamente desatendido

Un tema que, dijo, históricamente fue desatendido en Chiapas, es el tema de los fraccionamientos, por ejemplo, construidos sobre zonas de deslizamiento de laderas, es el caso de 75 viviendas ubicadas en el fraccionamiento La Cueva del Jaguar, que fueron desalojadas ante el inminente riesgo que representaban por estar asentadas en una zona vulnerable de Tuxtla Gutiérrez.

Al respecto, Edna Elena Vega Rangel, titular de la Sedatu en México, reconoció la problemática de la construcción en zonas alejadas de las ciudades, situación que llamó: violatoria de los derechos humanos.

Por ello, dijo que el gobierno federal ha centrado su gestión a inicios de 2026 en el programa Vivienda para el Bienestar, el cual busca entre otros objetivos, evitar la construcción de casas abandonadas o alejadas de los centros urbanos, buscando una integración territorial.

Recordó que en Chiapas se construyen estas casas en diversos municipios y ya se están entregando a habitantes con seis meses de cotización ante el Seguro social y que ganen entre uno y dos salarios mínimos.

Plan de Vivienda

Expuso que los principales lineamientos del Plan de Vivienda 2024-2030, se enfocan en enfrentar el reto del rezago habitacional y asegurar que más mexicanos tengan acceso a una vivienda adecuada y de calidad.

El plan establece una meta ambiciosa de un millón de nuevas viviendas durante el sexenio, con especial énfasis en atender a los sectores más vulnerables, incluyendo mujeres jefas de familia, jóvenes, personas indígenas y adultos mayores.

En Chiapas, reconoció que, cifras del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), detallan que existe un déficit de unas 422 mil viviendas para la población.

Y es que en Chiapas, 130 mil derechohabientes ganan entre uno y dos salarios mínimos, y sus préstamos no les alcanzaban, pues les otorgaban hasta 700 mil pesos, mientras que el valor promedio de las casas superaban el millón de pesos.

Para este sector se tiene pensado un agresivo programa de atención que genere créditos y viviendas para el sector.

Zonas fuera de lo urbano

Sin embargo, habló también de otro problema, viviendas que fueron construidas fuera de los límites urbanos, sin servicios básicos y representando un reto al cumplimiento de los derechos humanos.

Puntualizó que trabajar lejos de casa implica la violatoria de una serie de derechos laborales y humanos fundamentales diseñados para garantizar la dignidad, seguridad y calidad de vida del trabajador.

Enoc Salazar, coordinador de la Red de Monitoreo Urbano en Chiapas dijo que, en Chiapas, existen fraccionamientos y colonias que por su distancia con núcleos urbanos o la falta de servicios han sido abandonados, otros invadidos y los más habitados tienen severos riesgos y carencias. Estos sumarían unos 150 en la geografía estatal, dijo.

Marginación y pobreza

En Tuxtla Gutiérrez existen más de 600 colonias, barrios y fraccionamientos, y aunque es la capital del estado, la marginación y pobreza existen, sobre todo en las periferias de la ciudad, donde la población se siente excluida y olvidada.

Algunas habitacionales como Los cafetales, Ciudad Maya, Real del Bosque están fuera de los núcleos poblacionales y con múltiples carencias de servicios, en tanto que otras colonias limítrofes no cuentan con servicios, por su estatus de irregular, en las inmediaciones de: Patria Nueva Alta, Arroyo Blanco y Las Granjas Oriente, entre otras.

Tapachula

En Tapachula al menos 50 viviendas que permanecen abandonadas en colonias del sur han sido invadidas por pseudolíderes que utilizan a familias migrantes de escasos recursos para cometer estas prácticas ilícitas.

Recientemente se dio a conocer que la problemática de invasión de viviendas se presenta en colonias como La Primavera, Cafetales, San Jorge y Juan Sabines, donde proliferan casas abandonadas desde hace muchos años.

En este contexto, el investigador dijo que urge la rehabilitación y ampliación de 450 mil viviendas en áreas urbanas y rurales con altos índices de marginación, buscando garantizar que todas cuenten con acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje y electricidad.

El plan también deberá poner énfasis en la ubicación estratégica de los desarrollos habitacionales, priorizando su integración en zonas con buenas conexiones de transporte y cercanía a servicios de salud, educación y empleo.