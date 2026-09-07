Cerca de 50 mototaxis transitan en la ilegalidad

En Copainalá operan mototaxis bajo la ilegalidad, así lo aceptó el presidente municipal Carlos Cruz Cruz, quien informó que ha solicitado una reunión con la Secretaría de Movilidad y Transporte y de Gobernación para iniciar la regularización de estos vehículos.

En entrevista para Cuarto Poder, Carlos Cruz indicó que le dieron un padrón con casi 190 mototaxis, que presuntamente han hecho sus pagos ante Hacienda. Sin embargo, otro grupo de transportistas se le acercó, informándole que son entre 45 y 50 mototaxis que transitan sin permiso.

Carlos Cruz reiteró que el ayuntamiento no tiene la facultad de otorgar permisos o concesiones, sino únicamente de multar por manejar ebrio, en exceso de velocidad o provocar ruido excesivo.

Llamado

El edil también hizo un llamado a “sacar” los monopolios del transporte, argumentando que él, en la concesión de volteo que tiene, se estipula que no puede tener más de un permiso de este tipo.

Agregó que la reunión con las instancias estatales se agendó después de que hace una semana y media los líderes transportistas se le acercaron. Reiteró que el propósito es que los mototaxis ofrezcan un buen servicio con base a un reglamento municipal.

“Después, si hay 200 mototaxis ya ni para sus cuentas les va a salir”, indicó el presidente, quien dijo que su intención es regular la situación.