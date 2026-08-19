Cerca de 7 mil personas en riesgo por el río Sabinal

En Tuxtla Gutiérrez, alrededor de seis mil a siete mil personas se encuentran en zonas susceptibles de riesgo ante un posible desbordamiento del río Sabinal, debido principalmente a la cercanía de viviendas con el afluente y los arroyos que atraviesan la ciudad, informó el secretario de Protección Civil Municipal, Eder Fabián Mancilla Velázquez.

El crecimiento acelerado de la mancha urbana ha incrementado las condiciones de riesgo, sobre todo en las partes altas de la urbe, donde el escurrimiento de agua puede aumentar la presión sobre las zonas bajas.

Ante esta situación, desde 2018 se han establecido medidas para evitar nuevos asentamientos que no contemplen obras para reducir el impacto pluvial.

Señaló que una de las principales características de los afluentes que atraviesan la ciudad es la rapidez con la que pueden aumentar y disminuir sus niveles, por lo que una lluvia intensa puede generar cambios en las condiciones de riesgo en poco tiempo.

A esto se suma que Tuxtla cuenta con 23 arroyos, además del río Sabinal, lo que incrementa la exposición de distintos sectores ante precipitaciones extraordinarias.

Falta conocimiento de protocolos de emergencia

Como parte de las acciones preventivas, Protección Civil realizó un levantamiento entre habitantes de las zonas identificadas como de mayor riesgo para conocer si la población sabe cómo actuar ante una inundación y si reconoce los protocolos y sistemas de alerta.

Sin embargo, la dependencia mencionó que es reducido el número de personas que conoce los procedimientos de actuación y las alertas que se emiten ante una emergencia.

Por ello, se han realizado capacitaciones y visitas constantes a las familias que habitan cerca del Sabinal y los arroyos, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y que la población pueda responder de forma oportuna ante una eventual contingencia.

Advirtió que Tuxtla Gutiérrez no está exenta de experimentar lluvias extraordinarias, por lo que las condiciones pueden cambiar incluso en zonas donde históricamente no se hayan presentado inundaciones de gran magnitud.

Ante la proximidad de septiembre, considerado uno de los periodos de mayor precipitación en la ciudad, llamó a mantener las medidas preventivas y atender las alertas oficiales.