Cerca del 80 % del café chiapaneco es exportado a EE. UU.

Luego de que se diera a conocer que el café chiapaneco no figuraba dentro del programa Café del Bienestar impulsado por el Gobierno Federal, el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, explicó que esto no afecta a los productores locales debido a que el mercado depende principalmente de exportaciones internacionales.

“Actualmente el 80 por ciento del café que se produce en Chiapas se está exportando a otros lugares como Estados Unidos y Europa, y de acuerdo a los precios de comercialización internacional a los productores locales les conviene continuar con este mercado”, dijo.

“El Café del Bienestar es una herramienta más de comercialización, pero con los precios internacionales que se han manejado, me atrevo a decir que este año es mejor seguir vendiendo como estamos”, explicó el secretario.

Pedrero González dijo que Chiapas se encuentra generando buenos números de exportación debido a que este año países como Brasil y Vietnam, principales productores de café en el mundo, sufrieron de inundaciones que afectaron sus cosechas.

Abundó que lo mejor es enfocarse en estrategias de café de especialidad para mantener la tendencia de oferta y demanda para Chiapas en un buen precio que convenga a los productores.

“Nos podemos olvidar del café del montón, que es el que sacan ellos, el que sale por costales y nos podemos dedicar a lo que sí podremos hacer en Chiapas, que es café de especialidad”, compartió.

El secretario explicó que aunque sería factible ver a la entidad incluida en el programa Café del Bienestar, aseguró que el estado tiene el potencial para que la producción valga mucho más.