Cero bloqueos y seguridad ayudan a atraer visitantes

La ausencia de bloqueos carreteros y los trabajos que se han hecho en materia de Seguridad han ayudado a que la afluencia de turistas en este periodo de vacaciones vaya mejorando, consideró Héctor Albores León, presidente de la Alianza de Empresarios del Segmento de Naturaleza en Chiapas.

Dijo que están alrededor de un 60 % en los sitios de mayor concurrencia, particularmente hacia la meseta Comiteca; en lo que refiere a la selva Lacandona, el tema ha ido mejorando de manera gradual, particularmente con los visitantes nacionales.

Refirió que han tenido un repunte con el mercado nacional que está saliendo a viajar de última hora. No obstante, hace 15 días comenzó una campaña de promoción en el centro del país para que las personas del interior de México puedan venir a la entidad y disfrutar de los destinos.

La mejor situación que enfrenta el estado de Chiapas, dijo, ha sido un factor que ha permitido a las personas voltear a ver a la entidad. Conforme avancen los meses se tendrán mejores resultados en materia turística, y en diciembre los números podrían ser más favorables.

Detalló que los destinos más concurridos están enfocados hacia la selva Lacandona; sin embargo, con la llegada del tren Maya, Palenque se ha convertido en una ciudad muy atractiva.

Los visitantes no solamente pueden visitar la zonas arqueológicas, también se pueden desplazar hacia otros destinos que se ubican en la parte fronteriza para que en esas zonas haya economía.

Lo que resta ahora para el sector, detalló, es tener paciencia, toda vez que ahora el gobierno local está trabajando en mandar mensajes para decirle a la gente que Chiapas está en paz y calma.