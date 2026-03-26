Cero Corrupción con tu declaración: SayBG

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), encabezada por Ana Laura Romero Basurto, exhorta a todas y todos los servidores del pueblo a cumplir con su obligación de presentar la Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y de Intereses 2026, como un acto de responsabilidad, legalidad y compromiso con Chiapas.

En la Nueva ERA que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la transparencia no es opcional: es un principio rector del servicio público. Por ello, se invita a realizar este trámite de manera oportuna, ágil y segura a través del portal oficial: anticorrupcionybg.gob.mx/declarachiapas, o mediante el escaneo del código QR disponible en los carteles informativos de cada dependencia.

La fecha límite para su presentación es el 31 de mayo del año en curso, y deberán cumplir con esta obligación todas y todos los servidores del pueblo que hayan presentado su declaración inicial o de modificación en 2025, y que actualmente se encuentren en funciones.

Para quienes requieran orientación, asesoría legal o soporte técnico, la SAyBG pone a disposición la Dirección de Evolución Patrimonial y Conflicto de Interés, para brindar atención personalizada y facilitar el cumplimiento de esta responsabilidad.

Cumplir con la declaración patrimonial no solo es una obligación legal, es un compromiso ético con el pueblo de Chiapas. Porque en esta Nueva ERA, la integridad se demuestra con hechos: Cero Corrupción con tu declaración.