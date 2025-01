Cero impunidad al ecocidio: Eduardo Ramírez Aguilar

Al dar inicio a la Estrategia de Prevención de Incendios 2025, desde el municipio de Cintalapa, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar aseguró que habrá cero tolerancia al delito de ecocidio, destacando que Chiapas cuenta con tecnología avanzada para identificar puntos de calor, así como a quienes provocan incendios forestales de manera intencional. Advirtió que estos actos no quedarán impunes y que se aplicará todo el peso de la ley.

Mensaje

“Estamos actuando de manera preventiva y no descansaremos hasta que Chiapas deje de ocupar los primeros lugares en incendios forestales. Queremos ser ejemplo de organización ciudadana y estoy seguro de que lo lograremos”, expresó Ramírez Aguilar al anunciar que las comunidades con mayor participación tendrán un estímulo económico. Asimismo, convocó a hacer conciencia para contribuir a la construcción de un mejor estado, evitando estos siniestros que afectan gravemente al medio ambiente y la salud.

Acompañado de la señora Sofía Espinoza, el mandatario explicó que su administración trabaja en cuatro ejes: seguridad, alfabetización, conectividad tecnológica y medio ambiente. En este último rubro, resaltó la importancia de restaurar las microcuencas y mitigar el cambio climático, impulsando acciones que generen empleo y promuevan la participación ciudadana.

Pacificación

El mandatario estatal también subrayó los avances en la pacificación de la entidad, y señaló que en solo 45 días se ha reducido significativamente la violencia y hay carreteras seguras. “Estoy empeñado en que Chiapas sea el estado más seguro para vivir de México, lo vamos a lograr porque estamos organizados y porque he tomado decisiones, no por popularidad, sino para la seguridad del estado, y en eso nadie me va a regatear porque todos queremos vivir en paz y tranquilos”, enfatizó.

El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, expuso que la Estrategia de Prevención de Incendios 2025 se fundamenta en tres fases clave: cultural, física y legal. Anunció que el número de brigadistas aumentará de 70 a 250, quienes serán equipados con uniformes y herramientas especializadas. Destacó que se utilizará un dron capaz de detectar y verificar columnas de humo en un radio de 20 kilómetros, dos vehículos tipo Razer para trasladarse a zonas de difícil acceso y unidades móviles para el traslado del personal.

Cordero Rodríguez también señaló que los Comités Humanistas de Protección Civil (PC) recibirán equipamiento, lo que les permitirá fortalecer sus capacidades como primeros respondientes ante emergencias, protegiendo tanto los recursos naturales como a sus comunidades.

Desafíos

Por su parte, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, subrayó que, al igual que en el ámbito de la seguridad, Chiapas presenta el desafío de disminuir los incendios forestales. Reiteró que habrá cero tolerancia y cero impunidad para quienes cometan ecocidio, un delito grave que puede ser castigado hasta con 12 años de prisión.

El presidente del Comité Humanista de PC del ejido Las Palmas, municipio de Cintalapa, Leonardo Pérez Díaz, afirmó que el nuevo equipamiento facilitará las labores de prevención y combate de incendios forestales. Manifestó su compromiso de trabajar con responsabilidad, respeto y humanismo para proteger los ecosistemas y cumplir con esta importante misión.

Fortalecen acciones de cuidado al medio ambiente

Finalmente, el alcalde de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, reconoció el esfuerzo del gobierno estatal para destinar los recursos necesarios para fortalecer no solo la seguridad, sino también las acciones de cuidado del medio ambiente, y externó su disposición de establecer un frente común que permita evitar de manera efectiva estros siniestros.

Estuvieron presentes: el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño; las secretarias de Gobierno y Mediación, Patricia Conde Ruiz; del Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca; la diputada federal, Flor de María Esponda Torres; y por parte del Congreso del Estado, la diputada presidenta de la Comisión de Protección Civil, Flor de María Guirao Aguilar; y la diputada local del Distrito 14, Maritza Molina Molina.

Asimismo, el suplente legal del titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la Conafor en Chiapas, José Antonio Montoya Méndez; el director regional de Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Conanp, Pavel Palacios Chávez; los representantes de la Séptima Región Militar, Sergio Sánchez Martínez; y de la Coordinación de la Guardia Nacional en Chiapas, Erick García Pérez; la presidenta honoraria del DIF Municipal de Cintalapa, Yudith Guadalupe Arévalo Matus; Roberto Rubio Montejo, alcaldes, autoridades ejidales, agentes municipales, y representantes de Consejos de Vigilancia y de los Comités Humanistas de PC.