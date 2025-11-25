Cero impunidad contra feminicidio: FGE

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que después de realizar los actos de investigación, fue detenido Bryan “N”, presunto responsable del lamentable feminicidio de una joven de 18 años, suscitado el pasado sábado en el barrio Guadalupe Pashilá del municipio de Ocosingo.

Señaló que el imputado será recluido en un Centro Estatal para enfrentar la justicia, y este crimen de género podría alcanzar una pena de hasta 100 años de prisión.

Jorge Llaven precisó que tras la necropsia de ley, se determinó que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento, y se observaron en todo momento los protocolos establecidos para la investigación de feminicidio.

Agregó que este caso desafortunadamente representa el feminicidio número 26 registrado en la entidad en lo que va del año, por lo que reiteró el compromiso de la Fiscalía General del Estado de continuar trabajando en la prevención de los delitos de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, fomentando la cultura de la denuncia, así como colaboración con todas las instancias encargadas en la materia.

Por otra parte, el fiscal general dio a conocer la detención de un ex servidor público del Ayuntamiento de Chilón, de nombre Carlos “N”, quien fue asegurado como presunto responsable del delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de una persona de identidad reservada.

Dijo que el inculpado se encuentra recluido y puesto a disposición del órgano jurisdiccional; sin embargo, al verificar sus antecedentes penales, se detectó una orden de aprehensión por el ilícito de abuso de autoridad y lesiones, en agravio de una persona de identidad reservada, por hechos ocurridos en el mes de agosto de 2025.

Al respecto, hizo referencia a un video donde se aprecian algunos servidores públicos que golpean con una tabla a un ciudadano, hechos donde participó el hoy detenido, por lo que en las próximas horas se ejecutará esta orden de aprehensión por abuso de autoridad y lesiones.

Jorge Llaven recalcó que se está trabajando con la mística del gobernador Eduardo Ramírez, de Cero Impunidad, y cualquier servidor público que cometa algún delito enfrentará la justicia.

Detenciones

En otro momento, se refirió a la acción operativa realizada en la ciudad de Tapachula, donde se trabajó con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Policía Municipal de Tapachula, logrando la detención de tres personas, en dos acciones distintas.

En una primera acción, se detuvo a José “N”, quien venía conduciendo una unidad, tipo Suburban, con placas sobrepuestas, localizándose en un compartimento oculto la cantidad de 175 kilogramos de al parecer del narcótico cocaína, siendo además detenido por los ilícitos de ataques a las vías de comunicación y resistencia de particulares.

En una segunda acción, se logró la detención de Juan “N” y Erica “N”, como resultado de una diligencia de cateo, donde se aseguraron 10 kilogramos de polvo blanco, al parecer cocaína.

Enfatizó que en las próximas horas se judicializarán a las tres personas detenidas por delitos del fuero común, pero también se dará vista a la Fiscalía General de la República, por cuanto hace al aseguramiento de las sustancias para que determine lo que a derecho corresponda, de acuerdo con su competencia.