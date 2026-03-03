Cero impunidad y corrupción en las corporaciones: ERA

Luego de que un medio de comunicación nacional publicara presuntos vínculos de integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) con el crimen organizado, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dejó claro que su administración actuará con mano dura contra cualquier elemento que abuse de la confianza ciudadana, pero rechazó que se intente generalizar y estigmatizar a toda una corporación por la conducta de unos cuantos.

En entrevista, el mandatario estatal enfatizó que la estrategia de seguridad en Chiapas ha dado resultados contundentes y muestra de ello es que la entidad se mantiene como una de las más seguras del país, pese a colindar con regiones convulsionadas y con Centroamérica.

“Es muy tendencioso. No pueden generalizar a toda la corporación por un elemento. Nuestra estrategia de seguridad ha funcionado. Si esto hubiera pasado en 2024, por ejemplo, con la detención del Mencho, les apuesto que se hubiera incendiado Chiapas. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a vivir en seguridad y cualquier altercado pequeño lo queremos maximizar”, subrayó.

Más de 300 elementos procesados

Ramírez Aguilar reveló que, como parte de la política de cero impunidad, su gobierno ha procedido legalmente contra más de 300 elementos de diversas corporaciones de seguridad, incluyendo Guardia Estatal, FRIP Pakal y policías municipales, quienes actualmente enfrentan procesos penales por diversas faltas.

“Hemos hecho detenciones de elementos de la Guardia Estatal, de los Pakales y de todas las corporaciones de policías municipales. Tenemos más de 300 elementos de seguridad pública en Chiapas que enfrentan un proceso penal. Aquel que quiera abusar de la confianza, se le va a aplicar la ley. Eso queda muy claro”, advirtió.

Insistió en que su administración ha sido contundente en la estrategia de cero impunidad y cero corrupción, lo que ha permitido mantener la paz social en la entidad.

Chiapas, entre los estados más seguros

Pese a los desafíos que implica la ubicación geográfica de Chiapas —frontera sur y colindancia con entidades con problemas de violencia—, Ramírez Aguilar aseguró que la entidad se mantiene en los primeros lugares en materia de seguridad a nivel nacional.

“Tan es así que somos uno de los estados más seguros. Ahí vamos peleando con un estado peninsular, pero tenemos una población mucho mayor y condiciones de colindancia con Centroamérica que tienen otros componentes. Vamos a estar muy tranquilos, muy pacíficos. Hay autoridad y hay gobernador, que quede claro”, sentenció.

El mandatario reiteró que cualquier denuncia será investigada y, en su caso, sancionada, pero llamó a no desacreditar el trabajo de las corporaciones policiacas ni el clima de seguridad que prevalece en la entidad.