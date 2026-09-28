Cero representación política afromexicana

En Chiapas, las acciones afirmativas del proceso electoral 2024 no se tradujeron en cargos públicos para la población afrodescendiente. A pesar de que los partidos postularon a 36 personas en ayuntamientos, ninguna resultó electa, dejando una representación política de cero para este sector.

Así lo expuso la consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Gloria Ester Mendoza Ledesma, durante el 4to Encuentro Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La funcionaria destacó que diseñar reglas eficaces es un reto debido a la dispersión geográfica del grupo, que representa el 1.01 % de la población estatal según el Censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2020.

“A diferencia, por ejemplo, de la población indígena que está muy bien ubicada en territorio, una de las cuestiones más complejas de identificar es justamente en dónde están los grupos de personas afrodescendientes porque están dispersas por todo el estado”, señaló Mendoza Ledesma.

Legislación vs omisión

Ante el nulo avance en las urnas, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas emitió el 31 de agosto de 2024, una sentencia que declaró la omisión legislativa del Congreso local por no armonizar la Ley para Garantizar los Derechos Político-Electorales Afromexicanos en ayuntamientos y diputaciones.

El fallo judicial fija un plazo al Poder Legislativo para legislar, vinculando al IEPC a coadyuvar.

No obstante, si la reforma normativa no se concreta a tiempo rumbo a 2027, el IEPC asumirá el control normativo mediante su facultad reglamentaria.

“De otra manera que no haya una armonización legislativa, pues el Instituto tendrá que entrar en su facultad reglamentaria para establecer acciones para garantizar ello”, advirtió la consejera electoral.

Mendoza Ledesma recalcó que se deben reforzar los filtros para evitar la simulación e usurpación de candidaturas, concluyendo con un llamado a la inclusión.

“Soy del team que piensa que el reconocimiento a la pluralidad social no fragmenta la democracia; al contrario, construye una democracia incluyente”, sostuvo