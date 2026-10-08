Cero tolerancia a hechos delictivos: Aparicio

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, aseguró que en Chiapas no habrá tolerancia a los hechos delictivos y que quien no acate las instrucciones en materia de seguridad será sancionado, ya sea por una falta administrativa o por un delito penal, como ocurrió en Suchiapa.

Órdenes federales

En entrevista explicó que la estrategia parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; no obstante, las acciones en el estado las encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

El funcionario informó que en el caso de Suchiapa ya suman 23 detenidos y que las investigaciones continuarán "hasta las últimas consecuencias". Señaló que la orden del gobernador es "caiga quien caiga" y que no puede haber sesgo político ni con ningún grupo delictivo.

Aparicio Avendaño sostuvo que las condiciones de seguridad en Chiapas son hoy "muy diferentes" y que se trabaja para avanzar en la materia.

La seguridad es de todos los días

Indicó que el día martes sostuvo una reunión con los mandos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y de la Fiscalía General del Estado, a quienes pidió redoblar esfuerzos, pues actualmente está en una fase de consolidación en la que siempre pueden surgir imprevistos, ante los cuales habrá acción inmediata.

Caso Las Granjas

Como ejemplo, mencionó el caso de Las Granjas, donde hubo 13 detenidos, desde quienes aportaron materiales, el que manejó la motocicleta y el que disparó, hasta los autores intelectuales. Añadió que en ese operativo fueron detenidos 53 narcotraficantes.

"Lo que se busca enviar es un mensaje de autoridad: en Chiapas se ejerce la autoridad", concluyó.