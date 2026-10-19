Cero tolerancia a la corrupción: Secretaría de Salud

Desde la Jurisdicción Sanitaria VII de Tapachula, la Secretaría de Salud hizo un exhorto a los emprendedores que tienen relación con la institución a que denuncien cualquier situación irregular que se genere con el personal. Refrendan el compromiso con la transparencia, legalidad y el trabajo coordinado.

En un comunicado y a través de un video, la Jurisdicción Sanitaria VII, a cargo la doctora Verónica Villatoro Martínez, expuso que ante cualquier acto de corrupción los empresarios tienen las puertas abiertas para realizar la denuncia correspondiente.

Exhorto

Indicó que levantar la voz antes las irregularidades es responsabilidad de todas y todos, por ello hizo la invitación a comerciantes, empresarios y representantes de cámaras y asociaciones a denunciar durante las verificaciones sanitarias, pues estas deben realizarse con apego a la normatividad, transparencia y respeto.

Villatoro Martínez señaló que a través de las iniciativas Chiapas Regularízate y Cero Corrupción, la Secretaría de Salud del estado impulsa una cultura de legalidad para fortalecer establecimientos seguros y proteger la integridad de la población.