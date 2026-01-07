Cero tolerancia a la opacidad patrimonial

En congruencia con la política de Cero Tolerancia a la corrupción que impulsa de manera firme y decidida el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) reafirma que no habrá permisividad alguna frente a la opacidad patrimonial ni al incumplimiento de las obligaciones legales de las y los servidores públicos.

La SAyBG, encabezada por Ana Laura Romero Basurto, reiteró que la presentación puntual y veraz de las declaraciones patrimoniales constituye un deber legal ineludible, establecido en la normatividad vigente, y representa un pilar fundamental de la rendición de cuentas, legalidad y confianza ciudadana.

El cumplimiento de esta obligación no es opcional

La titular de la SAyBG subrayó que el cumplimiento de esta obligación no es opcional ni discrecional, sino una exigencia jurídica que fortalece la integridad institucional y permite prevenir, detectar y sancionar conductas contrarias al interés público.

En este sentido, advirtió que las personas servidoras públicas que incumplan con la presentación de sus declaraciones patrimoniales serán sujetas a los procedimientos administrativos correspondientes, los cuales podrán derivar en sanciones e inhabilitaciones, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable.

La SAyBG refrenda su compromiso irrestricto de actuar con firmeza, legalidad y determinación, alineada a la visión de buen gobierno que encabeza el gobernador del estado, consolidando una administración pública honesta, transparente y sin espacio para la impunidad.