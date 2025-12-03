Cero tolerancia a la violencia de género

Bajo la encomienda de “Cero Tolerancia” ante cualquier agresión y atender de manera prioritaria todas las denuncias por violencia de género, la recién nombrada secretaria de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen), Marián Vázquez González, explicó que en el primer año de gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar se ha trabajado muy fuerte en la implementación de programas y estrategias concretas.

Centros Libres de Violencia

Al ser cuestionada sobre los proyectos destacados, Vázquez González señaló que el más prioritario son los Centros Libres de Violencia. “Tenemos 52 centros libres en todo el estado”, explicó, agregando que Chiapas es la entidad con más centros de todo en país.

Estos espacios cuentan con áreas psicólogas, jurídicas, trabajadoras sociales, promotoras y coordinadoras, destinados a salvaguardar la integridad de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Además de ser un punto para realizar denuncias, estos refuerzan los temas de género a través de capacitaciones sistemáticas. Espera que este proyecto federal llegue a más municipios el próximo año.

Mujer alza tu voz

La funcionaria estatal hizo un enfático llamado a la ciudadanía a través de la campaña “Mujer alza tu voz”. Subrayó que es prioritario que las usuarias y usuarios tengan confianza en la Semuigen para denunciar.

“No tengas miedo, las instituciones te van acuerpar, te van a proteger y vamos a hacer que efectivamente se haga justicia”, afirmó, recalcando el mensaje del gobernador (Cero Tolerancia).

La confianza para reportar agresiones, insistió, es fundamental para que las instituciones puedan actuar.

Denuncia telefónica

Vázquez González detalló que se trabaja de manera ardua con la denuncia a través de una línea telefónica, donde se puede encontrar atención psicológica y jurídica.

“Si no denuncian, nos dejan atados de manos. No podemos coadyuvar el mecanismo institucional para garantizar el acceso a una vida libre de violencia”, afirmó.

Asimismo, mencionó el proyecto de los relojes smartwatch para mujeres, un mecanismo de alerta diseñado en coordinación con varias universidades y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que permite a las usuarias reportar hostigamiento, acoso o abuso sexual de manera inmediata.

Cero Tolerancia

Reiterando la política de Cero Tolerancia del gobernador, la secretaria fue clara al señalar: “Cero Tolerancia al violentador y desde luego cero tolerancia a la pederastia”. Para atacar las raíces del problema, se implementan programas de reeducación como “Macho esferas”, enfocados en las nuevas masculinidades.

El objetivo es sensibilizar a la población masculina para que proceda en denuncias y no sea cómplice.

“Necesitamos hombres responsables y existen hombres responsables, pero necesitamos más hombres responsables”, concluyó Vázquez González, haciendo un llamado a la corresponsabilidad social para erradicar la violencia.