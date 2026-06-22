Cerrará la convocatoria de Maestría en Ciberseguridad

La Unach, a través de la Dirección General de Investigación y Posgrado y la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas, mantiene abierta la convocatoria del proceso de selección de la Maestría en Ciberseguridad Corporativa (MCC) 2026.

El posgrado que se impartirá en la modalidad presencial-escolarizada concluirá el periodo de recepción de documentos el próximo 26 de junio e iniciará las clases el día 8 de agosto de este año.

Quienes accedan a este programa académico tendrán la oportunidad de fortalecer los conocimientos en seguridad digital, gestión de riesgos y protección de datos con un programa especializado y orientado a los retos actuales del entorno tecnológico.

Diseño estructurado

La organización curricular de la maestría responde a un diseño estructurado que combina rigor científico, enfoque interdisciplinario y orientación profesionalizante.

Este diseño parte de una visión pedagógica centrada en el aprendizaje activo y situado, que articula fundamentos teóricos con aplicaciones tecnológicas específicas, favoreciendo la resolución de problemas concretos en sectores estratégicos mediante el uso ético y responsable de herramientas de inteligencia artificial avanzada.

Para mayores informes pueden acudir a las instalaciones de la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas, Campus I Tuxtla Gutiérrez, que se ubica en bulevar Belisario Domínguez km 1081, sin número, Terán; comunicarse a los teléfonos: 961-615-1326 o 961-615-4249, extensiones 106 y 108 o bien a través del correo electrónico, [email protected].