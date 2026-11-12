Cerrarán convocatoria de nuevo ingreso al ITTG

La convocatoria para aspirantes de nuevo ingreso en la modalidad presencial, para el periodo enero-junio 2027, al Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) cerrará este próximo lunes 16 de noviembre. El registro se realiza completamente en línea.

El ITTG dio a conocer que quienes concluyan sus estudios en educación media superior en el periodo agosto-diciembre 2026 o lo hayan concluido en periodos anteriores, se pueden registrar para las 11 ingenierías que ofertan.

El examen de selección en línea se realizará el próximo 7 de diciembre de 9 a 11:30 de la mañana, tiene una duración de dos horas y media exactas. Los aspirantes deben seguir las indicaciones sobre el navegador, el enlace para el examen y un video demostrativo.

Para el examen está prohibido el uso de gorra, lentes o algún otro accesorio que impida ver con claridad el rostro. Es requisito contar con cámara web y micrófono integrado a externo para poder realizar la evaluación. Los resultados de la evaluación se publicarán el día viernes 11 de diciembre en la página oficial del Tecnológico.

Registro

Para obtener la ficha de examen se deben registrar con un correo personal, registrar datos personales, socioeconómicos y de emergencia. Elegir la convocatoria presencial, seleccionar la licenciatura de interés como primera opción y una segunda carrera como alternativa de ingreso.

Imprimir la solicitud de ficha, en la que podrán ver la referencia de pago, para poder realizarlo. El ingreso a la primera o segunda opción de carreras elegidas por el aspirante dependerá de la relación entre el resultado de su examen y el cupo de cada una.