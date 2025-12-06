Certifica Conocer a artesanas chiapanecas

Un grupo de 66 artesanas y un artesano de telar de cintura fueron certificados en el estándar de competencias EC1516 “Elaboración de tela en telar de cintura con hilos de algodón”, por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

Con apoyo de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) se realizó la entrega de los certificados a las artesanas de los municipios de San Andrés Larráinzar, Zinacantán, San Juan Chamula y Venustiano Carranza.

Guillermina Alvarado Moreno, directora general del Conocer, indicó que la colaboración de la Unicach podría ampliarse hacia la certificación de competencias de parteras, trabajadores de la tortilla y personas privadas de la libertad.

Destacó que es un hecho histórico para Chiapas y México, marca un precedente que debe replicarse en todos los estados para la validación del conocimiento como patrimonio vivo.

Las certificaciones entregadas a las tejedoras significan un reconocimiento a las capacidades y habilidades que con su labor cotidiana mantienen vivas las tradiciones y la cultura de nuestros pueblos originarios.

Se espera que el documento, avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), facilitará oportunidades para comercializar los productos de las artesanas a nivel nacional e internacional, lo cual se traduce en bienestar y desarrollo para sus familias.

La maestra artesana, Cecilia Gómez Díaz, quien participó en los procesos de evaluación, agradeció a la Universidad y al Gobierno de Chiapas por dar valor y certeza a los conocimientos ancestrales.

Las técnicas de tejido, explicó, se transmiten de generación en generación; una labor en la que sus portadoras encuentran una forma de expresión, conexión con sus raíces y sustento para la vida.