Certifican a escuelas promotoras de la salud

Al menos 84 instituciones educativas del nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato del municipio de Tapachula, recibieron las certificaciones de Escuelas Promotoras de la Salud 2025-2026.

Así lo dio a conocer la Jurisdicción Sanitaria VII, al explicar que con la participación de delegados de Educación, supervisores y directores, se realizaron las acciones orientadas a la promoción y la prevención de enfermedades.

Con estas acciones, se busca fortalecer los entornos escolares seguros y saludables, además de promover la salud, mejorar el bienestar físico, mental y social de niñas, niños y adolescentes (NNA).

Postura

“La Secretaría de Salud mantiene su compromiso de promover la cultura de la prevención y el autocuidado desde las aulas, contribuyendo a la formación de comunidades más saludables”, indicó.

Esto, en el marco del programa Vive Saludable, Vive Feliz que se instrumenta en forma coordinada con la Secretaría de Educación (SE), en la que también se promueve el cumplimiento de esquemas de vacunación y en particular, la aplicación de la dosis del sarampión.