Certifican a formadores de la Secretaría de Finanzas

La Secretaría de Finanzas llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de Certificados del Estándar de Competencia EC0217.01, mediante la cual personal del Departamento de Formación y Certificación acreditó conocimientos, habilidades y destrezas para la impartición de cursos de capacitación. Este logro fortalece el desarrollo institucional, contribuye a elevar la calidad de los procesos formativos al interior de la dependencia y se alinea con la visión de un gobierno humanista.

Durante el evento, se reconoció la visión a largo plazo y el alcance de la Secretaría de Finanzas, que encabeza Manuel Pariente Gavito, para formar mejores servidoras y servidores del pueblo. Asimismo, las y los formadores certificados destacaron el respaldo brindado por el titular de esta dependencia, quien hizo posible que por primera ocasión se realizara un proceso bajo un estándar de competencia con reconocimiento nacional.

La directora de la Escuela Nacional de Protección Civil (Enaproc) Campus Universitario Chiapas, Itza Máynez Villegas, compartió un mensaje en el cual destacó la importancia de fortalecer la profesionalización en el servicio público. La certificación obtenida representa un paso más en la consolidación de una administración con mayores capacidades técnicas y humanas, orientadas a mejorar el desempeño institucional y la atención a la sociedad chiapaneca.