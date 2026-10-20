Certifican a integrantes de la Red Internormales

Integrantes de la Red Internormales Campeche-Chiapas recibieron la certificación en competencias laborales, correspondientes al Estándar de Competencia EC0360, aplicación de la metodología básica de investigación en el ámbito educativo.

La Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) fue la instancia que la gestionó, que sirve como referente para la evaluación y certificación de las personas que se desempeñen como asesores en el ámbito educativo de la Educación Media Superior y Educación Superior.

La rectora de la universidad, Fanny López Jiménez, explicó que esta acreditación permite reconocer conocimientos y habilidades para identificar problemáticas, analizar información y formular propuestas sustentadas que respondan a los desafíos de los entornos educativos.

Beneficios

Incorporar herramientas metodológicas al quehacer docente favorece la reflexión sobre la práctica profesional, la identificación de las necesidades del estudiantado y el diseño de estrategias pertinentes para mejorar su aprendizaje.

Reiteró el compromiso de la universidad con el desarrollo de competencias laborales, a través de su Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias Laborales ECE 661-25, y con la formación de profesionales capaces de contribuir a una educación de calidad, con innovación.

Reconoció la preparación y el compromiso de las personas certificadas, y destacó la importancia de acreditar competencias que contribuyan al desarrollo profesional y a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Invitó a las y los integrantes de la Red Internormales Campeche–Chiapas a asumir este logro como un punto de partida para continuar su preparación y poner sus conocimientos y capacidades al servicio de la sociedad.