Certifican a servidores públicos de la SE

Como parte de una estrategia continua de prevención y fortalecimiento institucional, trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Educación (SE), bajo el liderazgo de Roger Mandujano Ayala, recibieron la certificación de competencia laboral EC0308, otorgada por el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica de Chiapas (Icatech).

Esta certificación, impulsada por la Unidad de Igualdad de Género de la dependencia, a cargo de Milena Arellanes Pinto, posiciona a las y los participantes como referentes en la evaluación y formación de personas que imparten cursos básicos de capacitación presencial a servidoras y servidores públicos desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres, mismo que, por su naturaleza, puede aplicarse en diversas instituciones de la administración pública.

Enfoque de igualdad

La capacitación fue impartida durante el mes de diciembre bajo el nombre “EC0308 Capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. Nivel básico”, y se desarrolló bajo criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad social.

Como resultado de esta acción permanente, Jorge Humberto Moreno, secretario técnico del Comité de Ética y Conflicto de Intereses de la Secretaría de Educación, destacó que se fortalecieron los conocimientos en materia de género, con el objetivo de consolidar ambientes laborales incluyentes y contribuir de manera directa a la prevención y erradicación de la violencia de género.

Capacitación

El proceso formativo contempló dos elementos fundamentales: la planeación de la capacitación presencial básica, el desarrollo de contenidos con enfoque de igualdad entre mujeres y hombres, y la adecuada implementación de los procesos de enseñanza-aprendizaje dirigidos a servidoras y servidores públicos.

Asimismo, se definieron evidencias claras que deben presentar las y los facilitadores del sector de igualdad de género, tales como el plan de capacitación, la guía instruccional, los recursos didácticos y los instrumentos de evaluación. En cuanto al desarrollo de contenidos, se incluyó el encuadre, la facilitación de los temas y el cierre de la capacitación.