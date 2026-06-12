Certifican a técnicos en agricultura sustentable

Con la participación de personas de Oaxaca, Chiapas, Morelos y los estados de la Península de Yucatán, se inauguró una nueva generación del Técnico Certificado en Agricultura Sustentable (TC-AS), informó el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), para seguir trabajando por la seguridad alimentaria.

Indicó que representan instituciones públicas, programas federales y estatales, organizaciones de desarrollo y empresas del sector agroalimentario.

El programa se sustenta en una trayectoria de resultados comprobados. A lo largo de 19 generaciones, Cimmyt ha certificado a más de 530 técnicos que hoy contribuyen al desarrollo de sistemas agroalimentarios más sostenibles en México y Centroamérica.

Programa

Además de la formación teórica, el programa incluye actividades prácticas y acompañamiento técnico continuo. Los participantes aplican los conocimientos adquiridos mediante módulos demostrativos y áreas de extensión adaptadas a las necesidades de cada territorio.

Los contenidos responden a las prioridades productivas y alimentarias del sur de México. Los participantes fortalecen capacidades en agricultura familiar, sistemas milpa, diversificación productiva, conservación de semillas, manejo sustentable de cultivos y calidad e inocuidad de granos.

El programa parte del reconocimiento de que la resiliencia de los sistemas agroalimentarios depende de la diversidad biológica, productiva y cultural que caracteriza a la región.

Cultivos

Además del maíz como cultivo central, promueve la integración de otros cultivos y granos de importancia alimentaria y económica, fortalece sistemas tradicionales como la milpa e incorpora innovaciones que contribuyen a mejorar la productividad, la nutrición y la sostenibilidad.

Incorpora herramientas para evaluar la calidad nutricional e inocuidad de granos como frijol, trigo, garbanzo y otros.