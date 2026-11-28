La irregularidad de las lluvias, los periodos de sequía y las presiones sobre el suelo y el agua, plantean desafíos para las comunidades agrícolas del sur-sureste mexicano; por eso, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), junto a otras instituciones, promueve la certificación de técnicos en Agricultura Sustentable.

Capacitación

En ese sentido dieron a conocer que 17 técnicas y técnicos de Morelos, Chiapas, Oaxaca, Campeche y Yucatán concluyeron su formación como Técnicos Certificados en Agricultura Sustentable.

Destacó que ante los riesgos asociados con fenómenos climáticos como El Niño, fortalecer el acceso al conocimiento científico y al acompañamiento técnico adquiere especial relevancia para adaptar los sistemas de producción y proteger los medios de vida de las familias.

“La agricultura enfrenta desafíos distintos a los de antes y necesitamos seguir innovando. El conocimiento que tienen los agricultores es invaluable, y su tarea es complementarlo con herramientas científicas y técnicas”.

La certificación marca el inicio de una nueva etapa para los participantes, quienes regresan a territorios con condiciones ambientales, productivas y sociales diferentes. Deberán compartir conocimientos, mantener el aprendizaje y construir relaciones de confianza con las comunidades.

Conocimiento

Ante los riesgos asociados con fenómenos climáticos, fortalecer el acceso al conocimiento científico y al acompañamiento técnico adquiere relevancia para adaptar los sistemas de producción.

En una región tan expuesta, el alcance de esta generación comenzará a definirse en las parcelas, donde la investigación científica deberá encontrarse con los conocimientos locales y las decisiones cotidianas de quienes producen los alimentos.