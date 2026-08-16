Certifican empresas por desempeño ambiental

En reconocimiento al cumplimiento efectivo de la normatividad ambiental y a las acciones implementadas para mantener un desempeño adecuado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) entregó certificados de desempeño ambiental al Aeropuerto de Tapachula y a Alpla de México (Planta SBM San Cristóbal).

Estos reconocimientos, con vigencia de dos años, fueron otorgados luego de que las empresas presentaran sus Informes de Diagnóstico Ambiental con dictamen conforme, lo que demuestra su compromiso con la prevención y mejora continua en materia ecológica enmarcados en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA).

Clase y nivel

En lo que respecta a Alpla de México, dedicada a la fabricación de envases de plástico en su planta de San Cristóbal de las Casas, recibió el Certificado de Industria Limpia, Nivel de Desempeño Ambiental Uno, cuya vigencia corre a partir del siete de agosto de 2026.

La compañía se incorporó al PNAA en 2018 y con esta entrega alcanza su tercera renovación, lo que evidencia su permanencia en el esquema voluntario de evaluación y mejora ambiental. Por su parte, el Aeropuerto de Tapachula, S.A. de C.V. obtuvo el Certificado de Calidad Ambiental, también en el Nivel Uno, y con una vigencia similar.

Esta empresa tiene una trayectoria mucho más larga dentro del programa, pues se registró desde 1997 y actualmente va por la onceava renovación de su certificado, refrendando así su compromiso histórico con el cumplimiento de la regulación ecológica.

Mecanismo

El PNAA es un mecanismo de participación voluntaria que permite a las industrias y servicios evaluar sus procesos, identificar áreas de oportunidad y mejorar su desempeño ambiental, incluso más allá de lo que exige la ley.

En este caso, ambas empresas presentaron su Informe de Diagnóstico Ambiental, el cual fue calificado por la Profepa, lo que derivó en la conclusión favorable del proceso de certificación.

Durante el acto de entrega, la Profepa reconoció los esfuerzos de las empresas y las exhortó a fortalecer sus acciones de prevención y mejora ambiental. Además, las invitó a considerar avanzar hacia el Nivel de Desempeño Ambiental Dos, con el objetivo de elevar sus estándares y consolidar prácticas que contribuyan a una mayor protección del entorno natural.