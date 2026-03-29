Certifican espacios turísticos de Chiapas

El subsecretario de Desarrollo Turístico, Gerardo Ortiz de Montellano, informó que diversos espacios turísticos de Chiapas se están certificando a nivel nacional.

Como parte de las estrategias para fortalecer la competitividad y elevar la calidad de los servicios turísticos, la Secretaría de Turismo de Chiapas (Sectur) realizó la entrega de 35 distintivos nacionales de calidad turística, dijo.

De ellos, dijo, 12 corresponden al Distintivo H por el manejo higiénico de alimentos, tres al Distintivo Moderniza y 20 al Distintivo Punto Limpio, enfocado en la implementación de buenas prácticas de higiene y calidad en empresas del sector.

Montellano Velasco destacó la importancia de impulsar estándares que fortalezcan la confianza de las y los visitantes.

Asimismo, se otorgaron 45 constancias del Registro Nacional de Turismo (RNT) a empresas de alimentos y bebidas, hospedaje, agencias de viajes y guías de turistas, lo que garantiza su incorporación formal al padrón nacional y refuerza la transparencia en la oferta turística.