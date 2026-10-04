Certifican unidades de producción

En lo que va de 2026 se han certificado cinco mil 916 unidades de producción y empaque primario que implementaron sistemas de inocuidad en sus procesos productivos en todo el país, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

De acuerdo con la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria Acuícola y Pesquera, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), cuatro mil 25 corresponden al sector agrícola, mil 407 al pecuario y 8 % al acuícola.

La mayoría de las empresas se concentran en Michoacán, seguido de Jalisco y Guanajuato. En tanto que Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas y Chihuahua, registran mayor número de unidades en producción pecuaria, acuícola y pesquera.

Estado

Chiapas destaca por tener organizaciones certificadas en Buenas Prácticas Pecuarias. Un ejemplo clave es Paech (Productos Apícolas del Estado de Chiapas), enfocada en la producción e inocuidad del procesamiento primario de miel.

En el sector acuícola, corresponden a unidades dedicadas a la producción y procesamiento primario de mojarra tilapia y camarón.

A través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chiapas, se brinda asistencia técnica y se da seguimiento para la certificación en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC).

Los cultivos que comúnmente buscan y mantienen estas certificaciones en la región incluyen el mango, papaya, plátano, tomate y rambután, orientados al mercado nacional y a exportación.

Las unidades agrícolas certificadas a nivel nacional se distribuyen: tres mil 229 en áreas integrales, 442 en SRRC, 184 en empaques, 121 en Buen Uso y Manejo de Plaguicidas y 49 en cuadrillas de cosecha.

En el sector pecuario se registraron mil 397 unidades de producción reconocidas por organismos de certificación y 10 reconocidas por el Senasica.