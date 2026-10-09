Cerveza artesanal, un producto aún desconocido

Pese a que el mercado de la cerveza artesanal en Chiapas aún no logra tener el impacto que ya tiene en otros estados como Guadalajara o la Ciudad de México, la curiosidad de los consumidores y los emprendimientos crecen cada vez más, así lo expusieron distintos vendedores y productores en el “Oktoberfest”.

En el evento, organizado por Marca Chiapas y celebrado en San Cristóbal de Las Casas, Óscar Cruz, mejor conocido como el Tío Pony, detalló que los consumidores locales de este producto tienen la característica de “casarse con un estilo”.

De igual forma, informó que en la ciudad actualmente el nivel de ventas es bajo, y detalló que el sector que más compra cerveza artesanal son personas mayores o con un nivel adquisitivo superior, ya que el producto sigue siendo elevado.

“Es un producto caro, es difícil que alguien joven lo compre porque la industria artesanal tiene que competir con los grandes y te cobran impuestos como si fueras la Corona y eso aumenta el costo final” dijo.

Retos

Por su parte, Vladimir Maza, de la marca Trepadora y con 13 años de experiencia en la producción de la cerveza artesanal, indicó que el producto aún no tiene una gran penetración en el mercado debido a que en Chiapas prevalecen las industrias monopólicas.

Pese a que México es un país con un alto consumo esta bebida, hasta el momento no existe una academia o universidad que enseñe su realización, lo que, según el productor, ha representado un reto.