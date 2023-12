Cesan a 32 directores sin dar respuesta ante el caso

Después de haberse instalado en un plantón de actividades para exigir que haya atención a las demandas, un total de 32 directores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) han sido despedidos, pero la Dirección General no ha dado respuestas positivas a las peticiones de la base trabajadora.

Alex Stalin Ocaña Duque, secretario general de Directivos en el Colegio, explicó que han acumulado 127 días de lucha y se han unido en un frente sindical para exigir respeto a los derechos laborales de la plantilla. Piden, explicó, un reconocimiento al sindicato por mero trámite, toda vez que la autoridad laboral confirmó la creación del organismo que ahora dirige.

En un primer momento solicitaron la reinstalación de tres compañeros; no obstante, ahora son 32 directivos cesados, pero la Dirección General, que encabeza Jorge Luis Escandón Hernández, no ha querido negociar. Ese gesto fue calificado como una acción que pretende callar las denuncias.

Por toda esta situación, consideró que el Cobach atraviesa una crisis laboral, académica, administrativa, debido a que han llegado personajes que no han abonado de forma interna para atender las necesidades de la plantilla laboral.

Además de los procedimientos laborales que se han iniciado contra directivos, en otros casos también se suspendió el pago de las quincenas de quienes han protestado, por lo que esperan que los planteamientos se puedan resolver.

En el caso del Sindicato Independiente de Trabajadores, Académicos y Administrativos (Sitacobach), una de las reclamaciones se vincula con la implementación de un nuevo mapa curricular, debido a que afecta a los trabajadores en el recorte de una hora en las asignaturas, sin embargo, eso trasciende a los estudiantes por la reducción de contenidos; en resumen, se quitan elementos indispensables para que el alumnado pase al siguiente nivel de estudios.

Otro de los reclamos se asocia con la falta de compromiso en el contrato colectivo, toda vez que no se ha basificado a casi el 90 % de los académicos y no se garantiza la estabilidad laboral. El fortalecimiento al salario es otra de las peticiones que no ha sido escuchada.

Gilberto Piña Vela, del Colectivo de Trabajadores del Cobach, dijo que ha existido una violencia simbólica en contra del personal que ha levantado la voz, cuando la lucha que ha emprendido solo busca el respeto laboral y el beneficio para los estudiantes.

“Queremos un trato digno y justo; un salario acorde a las funciones que desempeñamos, seamos directivos, administrativos, académicos. Somos seres humanos, tenemos necesidades, tenemos familias”, refirió.

Finalmente, como un frente de sindicatos se espera que este viernes participen en una marcha que ha convocado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); los afectados han contemplado emprender una serie de demandas que meterán ante diversas instancias, incluyendo las federales.