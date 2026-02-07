César transcribió la Constitución al Braille

Gracias al trabajo de César Andrés Cruz, la Constitución Política de México fue transcrita a Escritura Braille, como parte de un trabajo de sensibilización e integración del Poder Judicial en beneficio de las y los chiapanecos.

Esta presentación además de ser un paso firme hacia la integración jurídica social de los derechos de las personas con debilidad visual, representa un esfuerzo de la sociedad civil con el respaldo de las instituciones.

De este trabajo César sabe mucho, pues desde hace más de un año alterna sus actividades como atleta, pianista, orador y escritor.

Presentación

La obra fue presentada por el joven invidente en el patio de honor del Poder Judicial del Estado de Chiapas, junto al presidente del Tribunal Superior y el Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, además de la presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Gómez, Luz María Castillo, presidenta de la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, jueces, magistrados, asociaciones civiles y público en general.

La transcripción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Escritura Braille, fue realizada por el joven invidente César Andrés Cruz Palacios, quien deja un precedente para las futuras generaciones de personas con discapacidades.

El documento quedará a disposición del Poder Judicial y de los usuarios de la justicia que deseen acceder a este producto de mas de un año de trabajo de transcripción.

Finalmente, César Andrés Cruz Palacios, agradeció al Poder Judicial por la inclusión y empatía para todos los trabajadores con discapacidad que laboran en la institución, al multiplicarse las rampas y cajones para personas con discapacidad, además de elevadores parlantes con escritura braille, sillas de ruedas, entre otros.

Legislativo

Por su parte, la presidenta del Poder Legislativo, Alejandra Gomez Mendoza dijo que por encima de la división de poderes deberán permanecer los puntos de reunión en los temas de peso y perspectiva social.

La diputada Luz María Castillo dijo que se trata de un acto que toca el corazón y dignifica, porque la Constitución también debe leerse con las manos, sentirse con el corazón y pertenecer a todos, señalando que este paso es inclusión, es justicia y es reconocimiento pleno a las personas con discapacidad visual.