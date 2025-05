Cesarán a quien incumpla con la transparencia

En la actual administración trabajan con transparencia y honestidad, por lo que no se van a esconder ni proteger a funcionarios que incumplen con su función; muestra de ello es que van más de 16 funcionarios del estado que han sido cesados, muchos de ellos, tenían labores directivas, mismos que al no cumplir con la transparencia ordenada por el gobernador Eduardo Ramírez, ya no son parte de la administración.

La titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, expresó que ante la petición de transparencia que fue circulada hacia todas las dependencias del gobierno, sobre la difusión de su situación patrimonial, como parte de la nueva política de Cero Corrupción, los servidores públicos cayeron en la opacidad de sus funciones y el gobernador Eduardo Ramírez dio la orden del cese inmediato de estas personas.

Trabajadores

Dijo que los servidores públicos sancionados trabajaban en dependencias como el Conalep, DIF, Secretaría de Educación, Hacienda, Igualdad de Género, Infraestructura Física Educativa, Isstech, Obra Pública y Comunicaciones, Icatech, Colegio de Bachilleres de Chiapas y Secretaría de Movilidad y Transporte, entre otros, cuyos casos fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa de Chiapas.

“La política del gobierno del humanismo que transforma, es privilegiar la transparencia y no dar cabida a la opacidad y la corrupción de funcionarios públicos, ya que existe el firme compromiso de cambiar la percepción de rendición de cuentas, pues con el sexenio pasado Chiapas ocupó el lugar 31 a nivel nacional y con este gobierno se quiere llegar a los primeros 10 a más tardar al concluir el 2025”, expresó.

Llamado

Asimismo, hizo un llamado a todos los funcionarios públicos a atender la propuesta de cambiar la administración pública, con un sentido humanista, cercano a la gente y, por supuesto, con una tolerancia Cero a la Corrupción, ya que, sin distinción de nombres, en caso de no atender esta política serán sancionados administrativamente, incluso en materia penal.

“En este gobierno no se solaparán actos de corrupción de ningún funcionario público, sin importar caiga quien caiga, es la instrucción del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar y vamos a seguir dando cumplimiento”, finalizó.