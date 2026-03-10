Cetis representará a Chiapas en fase nacional

Con orgullo y satisfacción, la comunidad del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) 138 realizó una ceremonia cívica donde se presentó la nueva escolta y la renovada banda de guerra, al tiempo que se reconocieron los destacados logros académicos y tecnológicos obtenidos por sus estudiantes en competencias estatales, incluyendo un pase a la fase nacional.

Liliana Cancino Díaz, docente y subdirectora académica del plantel, destacó la emotividad del evento, donde se despidió a la escolta de alumnas de sexto semestre, quienes durante su trayectoria contribuyeron con dedicación a los homenajes cívicos. “Ahora contaremos con una nueva escolta que nos representará y dará identidad a nuestros símbolos patrios en cada homenaje”, señaló.

Asimismo, se presentó la banda de guerra, la cual recibió un importante impulso por parte del Comité de Padres de Familia, quienes contribuyeron para la adquisición de nuevos tambores que serán utilizados por los jóvenes en todas las ceremonias.

Competencia

En el ámbito académico y tecnológico, Cancino Díaz resaltó que los alumnos del Cetis 138 obtuvieron el segundo lugar en el concurso estatal de prototipos, fase estatal, en la modalidad tecnológica con el innovador proyecto “RSU Cor”. “Este logro nos motiva e impulsa a seguir creando proyectos innovadores en pro de la comunidad tecnológica del Cetis 138”, expresó.

Además, durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a los alumnos ganadores del Festival Académico en su etapa estatal. Los jóvenes compitieron en ocho disciplinas como pensamiento matemático, ciencias sociales, humanidades, ciencias naturales experimentales, tecnología y cultura digital, obteniendo segundos y terceros lugares en cinco de ellas.

El logro más destacado fue el del alumno Brian de Los Santos Alegría, quien se adjudicó el primer lugar en la disciplina de cultura digital, lo que le otorga el derecho de representar a Chiapas en la fase nacional del Festival Académico, que se llevará a cabo en la Ciudad de México durante el mes de abril de 2026.

“Este triunfo nos pone muy en alto porque representaremos a Chiapas en la fase nacional”, enfatizó con orgullo la subdirectora académica, quien reiteró el compromiso del plantel con la formación integral de sus estudiantes, combinando valores cívicos, innovación tecnológica y excelencia académica.