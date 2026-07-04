CFE da respuesta tras 15 días de protesta

Luego de bloquear acceso a vehículos y retener a un funcionario de la CFE en un sector del centro de Ciudad Hidalgo, cabecera municipal de Suchiate, ciudadanos lograron ser atendidos por la empresa nacional encargada del suministro de energía eléctrica. Referían que durante más de 15 días sufrieron de fallas en el suministro eléctrico que los dejaba sin energía a la zona a partir de las 7 de la noche; hoy ya cambiaron transformador y el servicio sería restablecido.

Y es que, de acuerdo con los habitantes inconformes, el problema se origina en un transformador viejo y sin mantenimiento que está ubicado en la 2a. Norte y 9a. Poniente, desde mediados del mes pasado, cuando se agravó la anomalía, se envió un escrito a la CFE reportando el fallo, sin que tuvieran respuesta, razón por la que determinaron que era necesario manifestarse.

Señalaron que por varios días “todas las noches se les iba la luz, tenían que pagar 1,000 pesos diarios a una persona para que subiera a la palanca porque la CFE no atiende la emergencia”, relató uno de los afectados que estuvieron presentes en el bloqueo de acceso a la calle y la retención de la unidad y el funcionario de la CFE.

Daños

Esos cortes constantes provocaron daños a comercios, negocios y hogares. Vecinos señalaron que en el sector viven personas con discapacidad, adultos mayores y niños que requieren medicamentos que necesitan refrigeración, lo que pone en riesgo su salud.

“Este viernes la Comisión Federal de Electricidad citó en el lugar a las 10 de la mañana y poco después de las 13 horas se presentó una unidad señalándoles que no había transformador y que llevaría algún tiempo la reparación; esto encendió el ánimo de los inconformes y un grupo de mujeres determinó que el bloque incluía la salida de unidades y del personal de la CFE hasta que hubiera respuesta”.

Ante las acciones radicales de los inconformes, las cosas cambiaron e incluso el alcalde decidió participar, por lo que de inmediato llevaron el transformador y que el sector afectado pueda reactivar sus actividades normales.