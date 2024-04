CFE debe pagar 3 mmdp a Tecpatán

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe pagar 3 mil 575 millones de pesos por concepto de impuesto predial al municipio de Tecpatán, Chiapas.

Con tres votos a favor y dos en contra, la Segunda Sala aprobó el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, quien propuso negar el amparo a la empresa productiva del Estado, tema que generó un debate con la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien argumentó que se está condenando a la CFE con una acción fraudulenta.

“Se está condenando a la subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Generación VI a pagar más de 3 mil 575 millones de pesos, con base en una acción fraudulenta, pues no procede el cobro de impuesto predial a entidades públicas federales, menos aún a un municipio en donde no se encuentra el predio del que se pretende cobrar a esta subsidiaria de CFE”, expuso.

En respuesta, el ministro Javier Laynez Potisek puntualizó que el máximo tribunal de justicia del país no puede hacer cualquier cosa y mucho menos en las decisiones que emite.

“Yo difiero, la Suprema Corte de Justicia no puede hacer cualquier cosa, hay una ley que rige el procedimiento del juicio de amparo. No podemos revivir un procedimiento original, un crédito fincado en un procedimiento administrativo original porque consideramos que quizás es injusto. Para eso estaban los medios de defensa. Insisto, no los ejerció. Y cuando los ejerció y cuando ya no podía de todas maneras ir contra el crédito principal, tampoco obtuvo resolución favorable”, expuso.

A su vez, el ministro Aguilar Morales enfatizó que la Corte no puede hacer interpretaciones en los asuntos a conveniencia de alguna de las partes.

“Yo no entiendo que podamos interpretar la Constitución de una manera indebida, poder tomándonos una atribución que no nos corresponde. Podría decir exactamente lo mismo de quienes quieren que se interprete de otra manera a conveniencia de algunas de las partes. Este asunto está fincado en la seguridad jurídica de determinaciones previas, en las cuales ya se determinaron créditos y que ya están en ese sentido firmes”.

Es de mencionar que, en 2010, las autoridades municipales cobraron a la CFE 2 mil 223 millones 935 mil 876 pesos por los ejercicios fiscales de 2006 a 2010. La empresa promovió un recurso de revocación; no obstante, un año después, el tesorero municipal del Ayuntamiento emitió el oficio TEC/TES/2011/008, con el cual se confirmó el cobro a la CFE, lo que dio origen a un litigio de más de 10 años.

El 31 de enero de 2022, el tesorero municipal, mediante el oficio TM/CACM/029/2022, actualizó el monto a más de tres mil millones de pesos.