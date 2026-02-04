CFE realizará mantenimiento en región Norte

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que en las próximas horas se llevará a cabo una interrupción programada del suministro eléctrico; trabajos que están programados a realizarse el jueves 5 de febrero en diversos municipios del Norte de Chiapas.

Las labores de mantenimiento preventivo, esenciales para mejorar la calidad del servicio, se realizarán entre las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, una duración estimada de ocho horas, aunque el tiempo podría variar.

Lugares afectados

La suspensión afectará a las cabeceras y zonas principales de Pichucalco, Ixtacomitán, Chapultenango, Tectuapan y Viejo Nicapa, así como a numerosas localidades, colonias y fraccionamientos de la región, incluyendo San José, Santa Catarina, los fraccionamientos Jorge Camacho, El Verdún y Vida Mejor, entre otros.

Dada la extensión del corte, la CFE emitió recomendaciones clave para la población. Se sugiere cargar completamente los dispositivos móviles y baterías externas antes de las 08:00 horas.

Para preservar los alimentos, es importante evitar abrir puertas de refrigeradores y congeladores de manera innecesaria.

Asimismo, se recomienda desconectar aparatos electrónicos sensibles para protegerlos de posibles variaciones al momento del restablecimiento de la energía.

La CFE también aconseja a los usuarios prever el uso de bombas de agua, ya que su operación podría verse interrumpida indirectamente durante este periodo.

La empresa reiteró que estas maniobras son indispensables y no pueden ejecutarse con la red energizada por motivos de seguridad, tanto para las cuadrillas de trabajadores como para los usuarios.