Chamula celebró a San Juan Bautista

Con actividades religiosas, culturales, deportivas, y la presentación de grupos musicales internacionales, habitantes de San Juan Chamula celebraron este 24 de Junio su fiesta patronal de San Juan Bautista.

Previo a este día, autoridades tradicionales de los tres barrios realizaron la tradicional entrada de flores en un ambiente lleno de colorido y originalidad ancestral como parte de la cultura y tradición tsotsil.

En la parte musicales la moche del martes se presentó Armando y Los Reyes. Este miércoles El Trono de México.

Actividades

Integrantes del Ayuntamiento de Zinacantán, visitaron y participaron como lo marca la tradición en la fiesta de San Juan Bautista.

En esta ocasión, la autoridad apoya la música local con la presentación de Yibel rock en tsotsil, los días 23 y 24 de junio en la plaza central de San Juan Chamula, para impulsar y promover a los artistas locales.

Cabe destacar también el Encuentro artístico “lekil kuxlejal ta vob” en honor a San Juan Bautista, realizado la mañana de este miércoles.

La música, danza, teatro y juego de pelota se hizo presente en el corazón de Chamula para celebrar la cultura viva.

?En esta actividad participaron la Casa de Cultura de Chalchihuitán, Pantelhó, Zinacantán y Chamula, junto a invitados como Daniela Anahí (arpista), la Danza Prehispánica Maya, grupo de niñas de música tradicional “Ajaw de muk’ul kalpul” de Oxchuc y de la Unich.