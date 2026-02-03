Chanal celebra la Candelaria en calma

Autoridades del municipio de Chanal reportaron que hasta la tarde-noche de este lunes, las actividades religiosas con motivo a la Candelaria transcurrían en paz.

Luego de las amenazas de impedir la celebración todo transcurrió sin incidentes y en un ambiente de calma, con la asistencia de miles de feligreses y bajo vigilancia de las autoridades locales y estatales.

Desde la noche del domingo se llevan a cabo actividades religiosas y culturales con la participación de grupos musicales.

Las autoridades del lugar reportaron que tras los incidentes ocurridos entre transportistas el fin de semana, se activaron protocolos de atención y coordinación con instancias estatales para garantizar la seguridad de la población, así como el desarrollo pacífico de las festividades.

Mediación

Reportaron que tras estos hechos se inició un proceso de mediación con las partes involucradas para buscar una solución responsable y duradera al conflicto del transporte en la ruta Chanal–San Cristóbal de Las Casas, haciendo un llamado a la civilidad y al respeto entre organizaciones y ciudadanía.

Finalmente, se dio a conocer que los transportistas evangélicos continúan laborando de manera normal, mientras que la población y visitantes disfrutan de esta tradicional festividad, en honor a la virgen de la Candelaria.