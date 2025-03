Chef plasma su rebeldía en libro

Claudia Santiz, chef reconocida a nivel internacional, publicó su libro “‘Kokono’, de una mujer rebelde”; Un ejemplar que plasma las historias, retos y logros de su profesión desde que salió de San Juan Chamula.

Ruiz Santiz fue estudiante de la Licenciatura en Gastronomía de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), gracias a su tesis fue contratada por Enrique Olvera, chef en jefe del restaurante Pujol; ubicada en la Ciudad de México, cuenta con dos estrellas Michelin. Luego, tras dicha experiencia, decidió viajar a Chiapas y emprender lo que la hizo ser considerada entre los 50 restaurantes más prometedores del mundo.

Tras lo anterior, Ruiz Santiz ya escribía su ejemplar cuando la editorial Aguilar la buscó para poder trabajar de manera colaborativa: “Era algo que yo traía desde antes de la pandemia, de como he venido haciendo todo esto, pero por los tiempos no alcanzaba a terminarlo. Ya justo el año pasado me hablaron y la verdad todo fue bastante rápido”.

En el libro se plasma el caminar y diversos obstáculos vividos por la chef, con el objetivo de inspirar a las nuevas generaciones de mujeres y a la sociedad en general para seguir en la lucha de sus sueños.

“A veces decimos después de mis 30 o cuando tenga dinero o tiempo, pero es el mismo miedo lo que nos frena, por eso, con esto busco motivar para no quedarse en la frustración y realmente den el paso”, dijo.

La salida

Para la chef, uno de los mayores retos fue salir de su municipio; quién debido a sus prácticas internas existe una tendencia a que las mujeres se queden en la comunidad y no estudien. Por lo que, para Ruiz Santiz esto no fue opción.

“Mi sueño era obtener un título profesional porque para nosotras las mujeres del pueblo es difícil, pero también otra de las cosas que se hizo muy fuerte fue justo el poner el restaurante, empezando con mi familia quien no creían iban a comer cocina indígena”, compartió.

Ante lo anterior, la familia le aconsejó no colocarlo. No obstante, la mujer rebelde avanzó sin miedo; aunque tendría otro obstáculo: posicionarlo. En otras palabras, el lugar y la falta de un capital económico para arrancar: “No tenía ni un peso para empezar, ni apellido ni un estatus social cómodo”.

Lo anterior cambió gracias a personas que compartían su filosofía, lo que fue clave para abrir el mercado y subir escalón a escalón.

“Si lo haces con pasión, con amor, pues todo florece. Obviamente con sus obstáculos y sus trabas, pero es mucho más. Cuando estás haciendo algo que te gusta entonces busca las maneras y las formas para poder sobrellevar eso a salir y aparte lo que hace estas experiencias, te fortalecen entonces para tu siguiente caída o tu siguiente obstáculo ya sabes cómo librarla”, reflexionó.

Presentaciones

El libro puede conseguirse en línea a través de la tienda Gandhi, en Amazon y con ella. Mientras tanto, el espacio ubicado en San Cristóbal de Las Casas se esta adecuando para la presentación oficial.

La primera presentación ocurrió en las instalaciones Gandhi en Ángel de Quevedo; el 19 será el Café “El Péndulo” en Polanco. Para el caso de Chiapas, aún no se tienen fechas, pero se estima pueda ser en abril.

El restaurante se encuentra en Diego de Mazariegos #97 en el barrio de La Merced, puede comunicarse al número 967 138 58 97.