Chiapa de Corzo desafía obras escolares estatales

Un grupo señalado como operador político del alcalde de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez, continúa impidiendo la construcción de un Laboratorio Escolar, por lo que padres de familia denunciaron ante el Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pidiendo además la intervención del gobernador Eduardo Ramírez.

Se trata de padres de familia de la Escuela Secundaria del Estado Primero de Marzo del turno matutino, quienes denunciaron que un grupo político encabezado por “Olga”, impide la construcción de una obra autorizada por la administración estatal.

Proyecto

El proyecto autorizado por Gobierno del Estado a través del Inifech es de tres millones de pesos, mismo que estaría siendo bloqueado por los operadores políticos para condicionarlo en el próximo proceso electoral, según denunciaron los inconformes.

El grupo que se opone a la obra es encabezado por una persona de nombre Olga, quien reunió a un grupo de padres de familia del turno vespertino, a quienes señaló que la obra nueva podría afectar el medio ambiente y las salidas de emergencia.

El conflicto llegó hasta la presidencia municipal, donde el alcalde se negó a intervenir, por lo que los padres de familia acudieron a la Secretaría de Educación y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para pedir la intervención.

Sobre el tema, un grupo de padres de familia señaló que el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo no atendió el acuerdo de enviar patrullas para resguardar las instalaciones escolares y a los trabajadores de la empresa, contratados por el Instituto de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), los cuales tampoco se presentaron a trabajar ante el temor de conflictos.