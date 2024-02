Chiapa de Corzo en la ruta de la 4T con ERA

En su visita al Pueblo Mágico de Chiapa de Corzo, el precandidato único de la coalición “Seguiremos Haciendo Historia en Chiapas”, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que desea que Chiapas tenga una trascendencia.

En este municipio que conserva sus tradiciones y destaca por su belleza arquitectónica, militantes y simpatizantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) escucharon el mensaje del precandidato único por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Partido Chiapas Unido, partido Podemos Mover a Chiapas, partido Redes Sociales Progresistas (RSP) y Partido Encuentro Solidario Chiapas (PES).

Acompañado por su hija Yazmín Ramírez Espinoza, Eduardo Ramírez afirmó que le dio mucho gusto saludar a sus amigas y amigos chiapacorceños, quienes apoyan este movimiento transformador y que unidos van a continuar trabajando “por el bienestar de nuestras familias”.

No habrá fallas

En este marco, Ramírez Aguilar comentó que vive profundamente enamorado de Chiapas, por lo que con mucho cariño y respeto les expresó que no les va a fallar, no les puede fallar porque conoce sus necesidades y no tiene derecho a equivocarse.

“La transformación va a continuar, el segundo piso de la Cuarta Transformación se va a llevar acabo y vamos a hacerlo con todas las chiapanecas y los chiapanecos, con los que están adelante de nosotros, con los vienen atrás de nosotros, pero también con los que vienen a lado de nosotros, porque Chiapas es uno solo”, aseguró.

En este recorrido, acompañaron al precandidato único: el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Carlos Molina Velasco; la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM, Valeria Santiago Barrientos; el coordinador estatal del PT, Abundio Peregrino García; el presidente del Comité Central Ejecutivo del partido Podemos Mover a Chiapas, Justo Tomás Hernández; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astudillo; el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del partido RSP, José Alfredo Ramírez Guzmán.